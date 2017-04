Aukje Fijn mikt met nieuw team op een langdurige muzikale loopbaan

Na het succes van haar vorige single ‘Milonga’ komt Aukje Fijn wederom met een gezellig zomers liedje getiteld ‘Vandaag’. De 18 jarige zangeres uit Wezep laat weten dat liedjes met Spaanse invloeden haar goed liggen. ‘Tijdens mijn optredens merk ik dat het publiek altijd in de stemming raakt van dergelijke liedjes. De muziek komt op de mensen over en dat is ook de bedoeling’, vertelt Aukje.‘Vandaag’ is net zoals ‘Milonga’ geschreven door Bram Koning. ‘Ik was zeer tevreden over deze samenwerking en vroeg of Bram ook een tekst wilde schrijven…

bron: TV Oranje