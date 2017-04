De Vlaamse student Bart Anneessens Cops heeft politieke ambities en houdt zich in zijn vrije tijd bezig met het organiseren van evenementen in het feest- en schlagercircuit. Het afgelopen jaar heeft hij zich ook op eigen singles gestort. Nu laat hijweer van zich horenen dezekeer heeft hij gekozen voor het enige knotsgekke feestduo dat we kennen in Vlaanderen, De Pitaboys.Diego van De Pitaboys schreef het lied'Zwaaien met die handen' samen met zijn muzikale sidekick Johny Neirinck.Het is een up-tempo meezinger, maar vooral meedanser geworden.

bron: TV Oranje