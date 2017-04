Bart Barnas voorgedragen als nieuwe mediadirecteur AVROTROS

De Raad van Toezicht (RvT) van AVROTROS is voornemens Bart Barnas (47) te benoemen als nieuwe mediadirecteur. De benoeming is voorgelegd aan de VerenigingsRaad (VR) die 22 april zal besluiten over deze benoeming. Bij een positief besluit wordt Barnas per 1 augustus verantwoordelijk voor alle content op televisie, radio en online en zal hij plaats nemen in de 3-koppige directie. Bart Barnas is momenteel werkzaam als hoofdredacteur van AT5 en NH Media. Eerder werkte hij o.a. voor BNN en MTV/Viacom. Bart Barnas volgt Remco van Leen op die vorig jaar een overstap maakte naar SBS Broadcasting.

Algemeen directeur Eric van Stade is blij met de komst van Bart Barnas: “Ik ken Bart al lang en heb enkele jaren geleden met hem samengewerkt rondom de fusie van AT5 en NH Media. Bart is een integere man met een duidelijke visie op de toekomst van media. Hij heeft zowel aan de commerciële als publieke kant gewerkt en hij heeft ervaring met landelijke en regionale media. Daarnaast zit het multimediaal denken en werken in Barts DNA waardoor hij absoluut een versterking is voor de toekomstplannen van AVROTROS.”

Ook Bart Barnas kijkt uit naar zijn start bij AVROTROS: “Ik ben er trots op dat na 5 jaar volle inzet voor AT5 en NH Media beide merken er goed voor staan. De mensen die er nu werken zijn klaar voor de toekomst en ik verwacht dat zij verder gaan met de succesvolle transitie van traditionele omroep naar een modern mediabedrijf. De mogelijkheid om nu bij AVROTROS aan de slag te gaan past bij mijn ambitie. AVROTROS staat voor kwaliteitscontent voor een breed publiek en ik verwacht dat we die nog beter kunnen gaan bedienen als we goed gebruik maken van de vele nieuwe mogelijkheden die de media tegenwoordig bieden.“

Over Bart Barnas

Bart Barnas is sinds 2012 werkzaam als hoofdredacteur bij AT5 en NH Media. Daarvoor ontwikkelde hij programma’s voor BNN. Van 2005 tot 2011 werkte hij bij Viacom als uitvoerend producent en hoofdredacteur voor meerdere merken waaronder MTV, Nickelodeon, TMF en Comedy Central.

bron: AVROTROS