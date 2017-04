BEATRICE DE GRAAF GEEFT NIEUW COLLEGE: DWDD UNIVERSITY – SPIONAGE

Op 25 mei geeft hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht Beatrice de Graaf een nieuw college: DWDD University – Spionage. De Graaf gaat verder waar zij vorig jaar bij haar college over Terrorisme is opgehouden: onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten moeten ons beschermen tegen aanslagen van terroristen of cyberattacks van buitenlandse mogendheden. Maar hoe zit die wereld in elkaar? In DWDD University: Spionage ontsluiert Beatrice de Graaf mysteries over inlichtingendiensten, geheime operaties en spionageschandalen. DWDD University: Spionage, donderdag 25 mei om 20.25 uur bij de VARA op NPO 1.

Beatrice de Graaf belicht in haar college wat inlichtingen- en veiligheidsdiensten allemaal kunnen, moeten en mogen doen. De technologie wordt elke dag geavanceerder en ook steeds vaker tegen de burgerbevolking ingezet. Waar houdt dat op? Maakt het de wereld echt veiliger? En gaat die veiligheid niet ten koste van onze vrijheid? Beatrice de Graaf legt uit wat we als burgers moeten weten om de grens tussen vrijheid en veiligheid te bewaken.

bron: BNN VARA