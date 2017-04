Bekende Nederlandse hitserie 'In de Vlaamsche Pot' komt naar het theater

Twintig jaar na de laatste aflevering van In de Vlaamsche Pot maakt producent Theater van deKlucht komend seizoen een theaterversie van deze Nederlandse hitserie. “Met In de Vlaamsche Pothebben we een waardig opvolger gevonden voor Boeing Boeing,” aldus trotse producent Arijan vanBavel. Van Bavel zal deze voorstelling niet alleen produceren maar ook de rol van Frits voor zijnrekening nemen, in de serie gespeeld door Frans van Deursen. Eerder werd bekend dat Bas Muijs,afgelopen seizoen te zien in Boeing Boeing ook deze keer van de partij is. Theater van de Klucht maakt bekend dat Bettina Holwerda, Onno Innemee en Sabine Beens het recept voor deze hilarische voorstelling compleet maken. In de Vlaamsche Pot is vanaf februari 2018 te zien in de Nederlandse theaters. (Fotocredits: Studio Karel en Linda)

bron: TV Oranje