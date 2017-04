Bouke heeft de Oranje Kroon

Elke week kiest TV Oranje de Oranje Kroon. Vanaf maandag 1 mei is dat ’Julie’, de nieuwe single van Bouke. Het gaat om een bewerking van het gelijknamige nummer van Daniel Popović, die hiermee in 1983 Joegoslavië vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival. ‘Julie’ is een bijzonder aanstekelijk liedje, dat door Bouke en producer Martin Sterken in een toepasselijk rock ’n roll jasje is gestoken. Het nummer is te vinden op ‘This is me’, het nieuwe album van de Drentse zanger. ‘Julie’ is daarop een beetje een uitzondering.

bron: TV Oranje