Danny Zuijderwijk verwerkt z'n gevoelens en ideeën in z'n nieuwe album '30'

Danny Zuijderwijk, die onlangs de leeftijd van 30 jaar bereikte vond dit hét moment om even terug te blikken, maar vooral ookmet een frisse blik naar de toekomst te kijken. 'Na een voor mij persoonlijk moeilijke periode, waarin veel heeft tegen gezeten heb ik toch besloten om te gaan werken aan een nieuw album. Een album waarin ik al mijn gevoelens en ideeën heb verwerkt . Alles zit erin verdriet, blijdschap, hoop en vooral veel liefde. Na maanden hard werken is het gelukt om al deze gevoelens en om te zetten in muziek…

bron: TV Oranje