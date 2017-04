Dennis Smits laat met 'Ik ben nu eenmaal zo' dat hij meer in z'n mars heeft

Dennis Smits uit het Brabantse Reusel zingt pas een paar jaar, maar heeft toch al een succesje op zijn naam staan. Hij scoorde namelijk met het feestduo D en D een grote feesthit met het nummer; In het stamcafeetje aan de oliekade! Hij gaat nu solo en komt met een nummer in een heel andere stijl. Zijn nieuwe single“Ik ben nu eenmaal zo” is een heerlijk commercieel pop nummer en is met heel veel muzikaliteit gemaakt. Hierin laat de sympathieke Brabander horen veel meer in zijn mars te hebben dan wat hij tot nu toe liet horen!

bron: TV Oranje