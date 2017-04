Donny van Aarle werkt samen met tekstschrijver Bram Koning aan eigen repertoire

De nieuwe single ‘Denk niet aan morgen’ van Donny van Aarle is de opvolger van ‘Marguerita’. De nummers sluiten op elkaar aan, zodat Donny zijn eigen repertoire kan creëren.Samen met tekst- en muziekschrijver Bram Koning is Donny opnieuw de studio ingedoken. “Ik wou met Bram een leuk vervolg liedje op Marguerita. We willen samen een eigen repertoire creëren.“, aldus Donny van Aarle. De 18-jarige zanger houdt van zomerse Latin klanken, up-tempo en hij vindt gitaren belangrijk.

bron: TV Oranje