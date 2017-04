Duo 100% Amusement komt als eerbetoon met eerste eigen single

Muziek en amusement is voor de mannen van 100% Amusementeengrote passie.Wat begon als etherpiraten, groeide al snel uit in drive-in shows en tot stand is gebracht naar eigen radio programma’s bij lokale omroepen, zetten deze jongens genaamd als '100% amusement'nog een vinkje op hun doel en droom lijstje. Een compleet eigen single. Het betreft een 2017 versie van het nummer ’Ik wil weer naar huis', bekend van De Toendra’s uit 1984 met leadzanger Rien Lazaroms.Gert-Jan Heijnen en z'n goede vriend/neef Kees Heijnen vinden het geweldig.

bron: TV Oranje