Eduard schrijft zelf tekst van z'n nieuwe single 'Als ik bij je ben'

'Als ik bij je ben' is de Nederlandstalige versie van de nummer 1 hit ' Despacito'van Luis Fonsi, Daddy Yankee & Justin Bieber en de opvolger van 'Mijn leven delen met jou'van de 19-jarige Eduard uit Raamsdonksveer. Eduard is een jonge talentvolle en veelbelovende zanger die met zijn mooie herkenbare stemgeluid en geweldige looks zijn publiek in vervoering brengt. Afkomstig uit een muzikale familie, kreeg hij muziek met de paplepel ingegoten. Hierdoor heeft Eduard al de nodige bühne ervaring opgedaan en kan inmiddels een avondvullend programma verzorgen.

bron: TV Oranje