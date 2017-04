Emil van 'Duo Toe Maar' draagt stokje over aan zijn kleindochter Joanne

Na 57 jaar als drummer/zanger op het podium te hebben gestaan voor groot en klein publiek is het voor Emil tijd geworden om het stokje door te geven. De afgelopen 16 jaar heeft hij samen met Patrick met veel plezier en succes Duo Toe Maar gevormd.Nu kan Emil met veel trots melden zijn plaats in Duo Toe Maar wordt overgenomen door kleindochter (en dochter van Patrick) Joanne.Het ‘nieuwe’ Duo Toe Maar laat de zon schijnen op je feest en neemt je mee op een muzikale reis over de wereld.

bron: TV Oranje