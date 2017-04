Enige Nederlandse deelnemer Ivanildo Kembel gooit hoge ogen bij talentenshow DSDS

Aanstaandezaterdag vindt in Duitsland de tweede liveshow plaats van de populaire talentenjacht DSDS (Deutschland sucht den Superstar) Als enige Nederlandse deelnemer zal Ivanildo Kembel het podium betreden om te strijden de Duitse Superstar 2017 te worden. Eerder gooide Kembel hoge ogen in het TV-programma met zijn auditie en tijdens de eerste liveshow.‘’Ik ben zeer trots om Nederland te mogen vertegenwoordigen in Duitsland bij één van de best bekeken TV-programma’s van de Duitse televisie. Ik kan niet wachten om zaterdag het podium te betreden en Duitsland te overtuigen dat ik de volgende Superstar ben,’’ aldus Kembel.De wil om te performen zat er al van kleins af aan. Als 10-jarig jongetje begon hij met optreden en dat is nooit gestopt.

bron: TV Oranje