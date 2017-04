Elke week kiest TV Oranje de Oranje Kroon. Vanaf maandag 24 april is dat ’Vraag niet meer waarom’, het nieuwe duet van Ferry de Lits en Jill Helena. Deze fraaie ballad werd geschreven door Hans Louws en stijlvol geproduceerd door Frank Verkooyen. We kennen Ferry de Lits als presentator van Hart voor Muziek en ook Jill Helena speelde zich op de televisie in de kijker, onder meer bij The Voice of Holland. Beiden komen uit Eindhoven, en dat heeft wellicht een rol gespeeld bij deze verrassende muzikale samenwerking.

bron: TV Oranje