FILEMON WORDT KICKBOKSER IN ‘FILEMON SLAAT DOOR’

Filemon Wesselink verruilt de sportschool voor de ring. Nadat hij zich vorig jaar afbeulde om het lichaam van een adonis te krijgen, gaat hij nu niet voor het uiterlijk maar voor kracht en techniek: hij wil kickbokser worden. In het nieuwe BNN-programma Filemon Slaat Door ontsluit hij de wereld van deze populaire vechtsport door zelf het gevecht aan te gaan. Maandenlang wordt de BNN-presentator gedrild door drievoudig wereldkampioen Remy Bonjasky om zich klaar te maken voor een gevecht op één van de grootste kickboksgala’s van Nederland. Filemon Slaat Door is vanaf 7 mei iedere zondag om 22.00 uur te zien bij BNN op NPO 3.



Voor Filemon is het gevecht dat hem te wachten staat een uitdaging van formaat: “De weg naar de wedstrijd kent vele hobbels. Mijn pijngrens is in ieder geval een paar kilometer opgeschoven. Het is de meest harde en lastige sport die ik ooit gedaan heb. Gelukkig heb ik in Remy een toptrainer gevonden. Zowel om wat hij me technisch bijbrengt als hoe hij is als mens.”

In de eerste aflevering van Filemon Slaat Door maakt de presentator kennis met de sport door in gesprek te gaan met grootheden Rico Verhoeven en zijn trainer Remy Bonjasky. In de tweede aflevering onderzoekt Filemon hoe gevaarlijk die klappen op een hoofd kunnen zijn, door te spreken met neurobioloog Dick Swaab. Ook spreekt hij met drievoudig wereldkampioen Peter Aerts, die op zijn 46ste nog steeds kickbokst. Aan het einde van deze tweede aflevering wordt voor Filemon duidelijk wie zijn tegenstander wordt in het gevecht aan het einde van de serie. En dat valt hem niet mee…

Filemon Slaat Door is een coproductie van BNN-VARA en Witte Geit.

