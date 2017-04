Franky Hayse en Yvette Nesselaar bundelen krachten en steken Saxobeat in nieuw jasje

In de studio van TVEllef, waar Franky Hayse een optreden verzorgde, liep hij Yvette Nesselaar tegen het charmante lijf. Al snel kwam het gesprek over muziek en werd gevraagd aan producenten Olaf Simons en Ton Balendonck of het mogelijk was om samen een nummer te maken. In een zoektocht naar een geschikt liedje kwam het nummer 'Saxobeat' ter sprake. In plaats van een nieuw nummer te schrijven werd besloten om juist dit nummer in een nieuw jasje te steken, omdat het al heel bekend in de oren klinkt.

bron: TV Oranje