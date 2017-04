Frans Bauer heeft de Oranje Kroon en is Hollandse Nieuwe bij RADIONL

Elke week kiest TV Oranje de Oranje Kroon. Vanaf maandag 17 april is dat ’Bella Italia’, de nieuwe single van Frans Bauer. Het nummer is afkomstig van zijn album ‘Geluk, Hoop en Liefde’, waarop de populaire zanger uit Fijnaart terugkeert naar het echte levenslied. Dat geldt zeker voor Bella Italia, een nummer dat door zijn fans inmiddels luidkeels wordt meegezongen bij optredens. Het Italiaanse geluid heeft sinds Willy Alberti al een plekje in het Nederlandstalige repertoire, maar Frans Bauer geeft er zijn geheel eigen draai aan.

bron: TV Oranje