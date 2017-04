Fries Wolma brengt popmuziek in het Groningse dialect

Als opvolger van ‘Noakend in de regen’komt Fries Wolma met een nieuwe single getiteld‘Wie waren jong’.De tekst gaat over twee oudere mensen, die mijmeren over hun liefde voor elkaar. Het vasthouden of loslaten. De een wil de relatie verbreken, terwijl de ander zich vastklampt aan de gedachte dat het vroeger toch zo goed was. ‘Wie waren jong en zo verlegen’. Een situatie die bijna iedereen wel eens meemaakt in zijn leven.De muziek doet denken aan Steely Dan en Santana. Melancholisch en meeslepend met een duidelijk zomerse klank.

bron: TV Oranje