Guus Bauer neemt clip van 'Zonder jou kan ik niet leven' op in Amsterdam

Guus Bauer is een graag geziene artiest en niet alleen door zijn welbekende achternaam, welke hij deelt met zijn beroemde achterneef. Guus heeft inmiddels diverse singles en een album uitgebracht, en nu is het tijd voor zijn nieuwe single “Zonder jou kan ik niet leven”. Hiervoor zijn kosten nog moeite gespaard en zou wel eens de doorbraak van Guus Bauer kunnen betekenen. Niets is dan ook aan het toeval over gelaten. Voor deze nieuwe single dook Guus de studio in van Kees Tel. Het resultaat is een opzwepende dansbare, zomerse en radio vriendelijke single.

bron: TV Oranje