Herman van Dooren trots op z’n Bargoense taal

De Bargoense taal is Herman van Dooren met de paplepel ingegoten. ‘Het is een taal die al sinds de eerste helft van de twintigste eeuw wordt gehanteerd door handelaren, marktkooplieden, reizigers en kermisklanten. In sommige volksbuurten is deze ‘geheimtaal’ nog steeds springlevend. Wij spreken het thuis ook. Volgens mij is het de eerste keer in Nederland dat iemand een lied uitbrengt’ vertelt Herman.De tekst en de melodielijn van ‘Op zijn Bargoens’ heeft de uit Apeldoorn afkomstige zanger zelf bedacht. Het gaat over handel, vrouwen, geld, feest en plezier.

bron: TV Oranje