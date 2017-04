Het geheim van de Meester wint zilver op internationaal tv-festival

Het geheim van de Meester van AVROTROS en producent POSVIDEO heeft zilver gewonnen op het New York Festivals World's Best TV & Films. De winnaars werden gisteravond bekendgemaakt tijdens een groots gala in Las Vegas. Het internationale festival beoordeelt onderscheidende televisieprogramma’s uit meer dan 50 verschillende landen.

De jury roemde de serie vanwege de originele manier waarop het werk van grote meesters worden onderzocht en zo interessante inzichten biedt voor publiek van alle leeftijden. In september start het tweede seizoen van dit vernieuwende kunstprogramma op NPO 2.

In Het geheim van de Meester gaat een team van topexperts onder leiding van Jasper Krabbé de ultieme uitdaging aan: het reconstrueren van meesterwerken uit de schilderkunst. Door het schilderij van binnenuit in zijn geheel opnieuw op te bouwen, met lijst en al, ontrafelt het team de techniek, stijl en belevingswereld van de meester. Het team bestaat naast Jasper Krabbé uit kunstschilder Charlotte Caspers, restaurator Michel van de Laar, professor en materiaaldeskundige Joris Dik en timmerman Berd Visscher.

bron: AVROTROS