Ilja Gort krijgt advies van Emma Morano (1899 – 2017)

Vandaag bereikte het treurige bericht dat Emma Morano op 117-jarige leeftijd is overleden ook Ilja Gort.

In de eerste aflevering van zijn programma Gort over de grens, dat vanaf vrijdag 28 april te zien is, heeft Ilja een ontroerend gesprek met haar. Het advies van Emma voor een lang leven: eet twee rauwe eieren per dag.

Ilja Gort: “Een sterke vrouw. Het leven heeft bepaald niet louter boeketjes bloemen op haar stoepje gevleid. Maar toen ik bij haar was had ze er zin in. Ze was vrolijk, maakte grapjes en ze lachte veel, die lieve schat. Het was een indrukwekkende ervaring om hand in hand te zitten met de oudste mens ter wereld en verhalen te horen die teruggaan tot in de eeuw van Napoleon.”

bron: AVROTROS