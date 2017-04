Jelke Schijlen brengt eerste Nederlandstalige single uit

Jelke Schijlen is geboren 23 oktober 2002 te Maastricht. Sinds ze kan praten, loopt ze zingend door het huis.Op 5-jarige leeftijd is haar muzikale carrière begonnen in een kerkkoor. Hierna volgde ze de jeugdkoor-opleiding en al snel stapte ze over op wekelijkse privé-zangles. Ze zit in het 3e jaar van de vooropleiding van het conservatorium.3 jaar lang reisde ze naar Amsterdam om olv oa. Berget Lewis en Shirma Rouse in een gospelkoor te zingen.

bron: TV Oranje