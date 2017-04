KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR ASTRID JOOSTEN

VARA-presentator Astrid Joosten, bekend van tv-programma’s als 2 voor 12 en Kanniewaarzijn, heeft zojuist in De Nieuwe Kerk in Amsterdam een Koninklijke onderscheiding in ontvangst mogen nemen. Burgemeester Van der Laan benoemde haar tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Astrid Joosten ontving de onderscheiding vanwege haar jarenlange televisiewerk voor de VARA én haar tomeloze inzet voor maatschappelijke organisaties als Oxfam Novib en het Nationaal Epilepsiefonds.

BNN-VARA voorzitter/algemeen directeur Gerard Timmer: ‘Astrid is zeer loyaal aan de publieke omroep en aan BNN-VARA. En ze is zeer maatschappelijk betrokken. Getuige de programma's die ze de afgelopen 25 jaar heeft gemaakt, maar ook haar inzet voor diverse goede doelen. BNN-VARA feliciteert Astrid dan ook van harte met haar welverdiende Koninklijke onderscheiding.

’In januari 1983 begon Astrid Joosten (Beverwijk, 1958) als omroepster bij de VARA. Sinds 1991 – dus al meer dan 25 jaar – presenteert ze de tv-klassieker 2 voor 12. In 1994 presenteerde Astrid Geef Zuid-Afrika Een Eerlijke Kans, een VARA-programma waarmee ze geld ophaalde voor de eerste democratische verkiezingen in Zuid-Afrika. De ontmoeting in dit programma met Nelson Mandela, kort na zijn vrijlating van Robbeneiland, beschouwt ze als het hoogtepunt in haar carrière. In de loop der jaren presenteerde Astrid onder meer de juridische programma’s Zestien miljoen rechters en Het Hof van Joosten, de interviewprogramma’s De Show van je Leven en Oog in Oog en het informatief-satirische programma Kanniewaarzijn. Ook maakte ze de veelgeprezen documentaires De Magie van Mandela en De Magie van het Dagboek van Anne Frank.

Naast haar presentatiewerkzaamheden heeft Astrid met vrijwilligerswerk een duidelijke bijdrage geleverd aan de maatschappij. Zo was ze vijftien jaar lang ambassadeur voor Oxfam Novib, de organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Ze maakte hiervoor veel reizen en tv-reportages in arme landen. Daarnaast is Astrid onder meer ambassadeur voor het Nationaal Epilepsiefonds.

bron: BNN VARA