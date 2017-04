Like TV Oranje op Facebook en win het nieuwe album 'This is me' van Bouke

Op Facebook.com/TVOranje vind je altijd de laatste nieuwtjes over TV Oranje, speciale acties, concerten en evenementen. Inmiddels hebben we al meer dan 16.900 likes ontvangen! Help jij mee om nog meer likers te vinden? Onder de mensen die ons 'liken' voordat we de 17.000 likes bereiken, gaan we weer twee CD's verloten! Je maakt kans op het verzamelalbum ‘Made In Holland’, met 19 tracks van Nederlandstalige artiesten als Kees Haak, Arjan Venemann, Duo Remix, Debby Deborah, Gio Swikker, Mariska Flowers, Super Hollands, A3aan Drost en Antonio.

bron: TV Oranje