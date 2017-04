Mariska Dijkstra komt met vrolijke zomersingle 'Kon het maar altijd zomer zijn'

Na haar vorige single 'Vanaf het moment' is Mariska Dijkstra terug met het vrolijkelied 'Kon het maar altijd zomer zijn', welke opgenomen is in de studio van Gerto Heupink.Hiermee heeft ze een waardige opvolger in handen en zal deze jonge zangeres waarschijnlijk meer terrein winnen. Mariskawerd geboren in Zoetermeer, maar woont tegenwoordigin het Brabantse Vught. Ze kreeg landelijke bekendheid toen ze in 2006 de finale won van Kinderen voor Kinderen. Niet veel later won ze tijdens een talentenjacht de titel 'De ster van het Noorden'.

bron: TV Oranje