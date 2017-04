Meidengroep Frisz helemaal terug

De Nederlandse meidengroep Frisz heeft een cover opgenomen van niemand minder dan Paul Elstak. In een leuk jasje gieten de dames de oude sound van Djumbo en een nieuwe sound en dit gemixt met de invloeden van High in the Sky zijn de dames hartstikke bliij en willen hiermee laten zien dat ze absoluut nog niet klaar zijn met de groep.Na het stoppen van Djumbo wilden eigenlijk Lindsy en Samantha verder maar hoe nu verder, op zoek naar een nieuwe derde zangeres.Na een uitgebreide auditieronde kwam Danique als de ideale zangeres/dansers uit de finale.

bron: TV Oranje