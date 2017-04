Michelle Okken viert 5-jarig jubileum met nieuwe single

Dat Michelle Okken op haar jonge leeftijd van 14 jaar al haar 5-jarig jubileum als zangeres mag vieren, is iets waar ze heel trots op mag zijn. In de afgelopen 5 jaar heeft ze 2 covers en 8 eigen singles uitgebracht. Inmiddels is Michelle al lang geen klein meisje meer en wordt het dus ook tijd voor haar om een andere richting op te gaan, samen met Bram Koning en Jeroen Dirksen, die eerder prachtige nummers uitbrachten met o.a. André Hazes en Gerard Joling, is dit zeker gelukt. Haar 9e single wordt uitgebracht onder het label 'Lala Music'.Op 7 mei a.s. gaat ze dit vanaf 14.00 uur vieren in Zalencentrum 'De Heugte' in Nieuw-Balinge, iedereen is welkom en de entree is gratis. Het belooft een mooi feest te worden, waarbij we gaan terugblikken op de afgelopen 5 jaar, maar ook een start gaan maken aan een nieuwe toekomst.

bron: TV Oranje