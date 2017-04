Michelle Tel brengt eerste eigen productie in twee talen uit

Michelle Tel brengt met 'Blijf hier bij mij' haar droom tot werkelijkheid.Vanaf jongs af aan is ze al bezig met zingen, maar heeft nooit de stap durven zetten tot het opnemen van een eigen productie. Via haar kennis Peter Hermans kwam ze in contact met Roy Otters (Anro productions V.o.f.). Haar hart ligt voornamelijk bij Engelstalig repertoire, maar ook Nederlandstalige nummers zingt ze graag. Roy ging voor haar aan het werk en stelde voor om een tweetalig lied te maken. Als eerste verschijnt dus nu de Nederlandstalige versie en over twee weken het Engelstalige nummer.

bron: TV Oranje