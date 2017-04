Nelis Heesbeen denkt met 'Gooi jij je sleutel nu maar weg' kneiter in handen te hebben

Nelis Heesbeen dook voor z'n nieuwe single 'Gooi jij je sleutel nu maar weg' de studio in Sonic Solution. Volgens de zanger uit Zaltbommel was de druk hoog omdat hij met minstens zo’n sterke plaat wilde komen als z'nvorige single 'Ga jij maar weg, lazer maar op'. 'Ik heb het nieuwe nummer inmiddels een paar keer gezongen tijdens recente optredens, en het dak ging er meteen weer af. Het liedje is geschreven doorJack van Raamsdonk. Ik denk dat we een kneiter in handen hebben', aldus Nelis.

bron: TV Oranje