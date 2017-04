Nieuwe idioten voor programma van Ruben van der Meer

Ruben van der Meer komt terug met zijn NPO 3-programma Ruben en de idioten. In het brein van Van der Meer spelen zich idiote levensvragen af, aan zijn assistenten de niet altijd schone taak om deze beantwoord te krijgen. In het tweede seizoen wordt Ruben in zijn zoektocht naar antwoorden bijgestaan door twee nieuwe idiote assistenten: acteur Ferry Doedens en actrice Imanuelle Grives. Samen met presentator Klaas van der Eerden en acteur Fabian Jansen zijn zij vanaf maandag 15 mei wekelijks om 20.30 uur in de meest vreemde situaties te zien bij AVROTROS op NPO 3.

Eerste aflevering

De eerste aflevering gaat spectaculair van start door de vraag: “Kun je een gat in de lucht springen?” Volgens Ruben wel en daarom is te zien hoe idioten Klaas en Fabian door een rookcirkel van een vliegtuig moeten springen. Vanuit een luchtballon. Op twee kilometer hoogte. Andere onderwerpen dit seizoen zijn onder andere: kun je blind sporten uitoefenen zoals boksen, tennissen en golfen? En is inparkeren met een pantserwagen makkelijker of moeilijker dan met je eigen vertrouwde bak? Ook treden de idioten in de voetsporen van Hugo de Groot en proberen ze te ontsnappen uit Slot Loevesteijn.

Nieuw in het tweede seizoen zijn de studio-opnames waarbij de idioten voor het eerst zien wat hun collega’s hebben moeten doorstaan. Eind april en begin mei zijn de opnames waar publiek bij aanwezig kan zijn.

bron: AVROTROS