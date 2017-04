Nieuwe show van de Dikdakkers te boeken bij BME Bookings

Met de herintroductie van de Ren je Rot Show blazen De Dikdakkers een legendarische spelshow uit de jaren zeventig en tachtig nieuw leven in. Wat is er nu leuker om met familie, vrienden, klasgenoten of collega's te rennen in deze interactieve spelshow met hilarische prijzen?'RRRRRRRen je RRRRRRRot.' Met die woorden stuurde spelleider Martin Brozius zo'n veertig jaar geleden de kinderen op weg naar drie verschillende antwoorden na een vraag te hebben gesteld. Het leidde veelal tot vermakelijke taferelen.

bron: TV Oranje