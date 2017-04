Nieuwe single van New Timeless is getiteld 'Ik draai er niet omheen'

Erik Jacott en Marcel Bogarde, oftewel New Timeless, zitten al bijna 30 jaar in het vak. Deze top entertainers met hun motown en earth, wind and fire repertoire scoorden met 'Where is the love' een top 10 notering in Nederland, Duitsland en Belgie.Maar uiteraard stroomt er ook Surinaams bloed en houden de mannen van hun Surinaamse roots en het Zuid-Amerikaanse en Antiliaanse sfeertje. Met 'Ik draai er niet omheen' maken ze een uitstapje van hun motown repertoire. Het is een vrolijk, uptempo nummer in de sfeer van 'zullen we maar weer'.

bron: TV Oranje