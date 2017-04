Nieuwe single van Samantha Steenwijk verschijnt op het NRGY label

Een nieuwe fase is ingetreden in de carrière van Samantha Steenwijk.Tom Peters van platenlabel NRGY is erg verheugd dat het hem gelukt is een nauwe samenwerking met Number8Music tot stand te brengen om gezamenlijk de talentvolle zangeres Samantha Steenwijk van nieuw hit-repertoire te gaan voorzien.NRGY Music heeft vanaf de start van de carrière van de sympathieke zangeres haar gevolgd en het label voorspelt een grote toekomst voor de begaafde zangeres.De verwachtingen zijn veelbelovend voor de eerste single op het NRGY label.

bron: TV Oranje