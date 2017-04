PAUL DE LEEUW PRESENTEERT ‘LEKKER LAAT!’

Welke vraag willen we niet meer horen na de voorbije dag? Wie heeft na een persoonlijk verhaal een brede schouder nodig van troosthost Paul? Welke artiest komt een slaapmutsje halen? Tegen welk gesprek zien we een beetje op? En wat gebeurt er verder buiten op straat bij de studio? Met ingang van 29 mei presenteert Paul de Leeuw vier weken lang het nieuwe late late night-programma ‘Lekker Laat!’, elke werkdag na ‘Pauw’/’Jinek’ live bij de VARA op NPO 1.

Paul de Leeuw: ‘Dit is wel het leukste zomerbaantje dat me ooit is aangeboden. Een maand vrolijk de avond uitgaan met een publiek dat zin heeft om het lekker laat te maken.

’‘Lekker Laat!’ is een coproductie van BNN-VARA en Medialane. Meer informatie over dit nieuwe late late night-programma vind je op de website van 'Lekker Laat!'.

bron: BNN VARA