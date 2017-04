Robin van Damme lanceert vrolijke zomersingle 'Kijk ik in je ogen'

In 2012 openbaarde zich een nieuw talent uit de creatieve stad Breda: Robin van Damme. Met zijn debuutsingle 'Smoorverliefd' liet deze jongen gelijk stevig van zich horen. Hierna volgde nog 'Ik leef mijn eigen leven'waarna het qua nieuwe singles, bijzonder stil werd. Robin kreeg het zo druk met optredens, dat een nieuwe singleeven op zich liet wachten.Tot nu toe dan… op 15 april 2017 presenteerdeRobin, o.a. in aanwezigheidvan collega's Jessica Malfait, Kevin Nuijten en Erwin Akkermans, zijn nieuwe klapper 'Kijk ik in je ogen'.

bron: TV Oranje