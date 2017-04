Ron van Hoof lanceert swingende plaat

Een kleine halve eeuw geleden startte in de carrière van Ron van Hoof. In z'njeugdjaren legde hijde basis voor een loopbaan in de muziek. Hij was namelijk actief bij diverse bands en orkesten, alvorens hij in de jaren tachtig ook gaat bouwen aan zijn solocarrière. Na het uitbrengen van diverse eigen singlesonder de naam Ricardo, waaronder ‘Leun even tegen m’n schouder’, ‘De wereld van morgen’, en Bella-Maria had hij jarenlang zijn eigen band Ricardo en de Calypso’s.Maar zoals het gezegde luidt; het bloed kruipt waar het niet gaan kan.

bron: TV Oranje