Simone van den Eertwegh geeft optreden samen met het Philips Harmonie Orkest

Op zondag 18 juni 2017 treedt Simone van den Eertweghop met het Philips Harmonie Orkest in de Wim van Doorne Kios in Eindhoven. 'Een wervelend concert in de lichte muziek, ik kijk er naar uit om met dit gerenommeerde orkest samen te werken', aldus Sinone. Door het grote enthousiasme en de kwaliteit van de muzikanten heeft het Philips Harmonie Orkest zich ontwikkeld tot een symfonisch blaasorkest van internationale allure dat een zeer gevarieerd programma brengt. Het orkest staat alom bekend om zijn veelzijdigheid, professionaliteit en flexibiliteit.

bron: TV Oranje