SOCIAAL EXPERIMENT ‘DAT WORDT OORLOG!’ RONDOM 4 EN 5 MEI

Onrecht, honger, conflict, diefstal, manipulatie en alternative facts. Als iemand onder de juiste omstandigheden op de juiste knoppen drukt, is iedereen in staat oorlog te voeren. Dat wordt duidelijk in het BNN-programma ‘Dat Wordt Oorlog!’. In dit sociale experiment onder leiding van presentator Jan Versteegh en psycholoog Dr. Jan-Willem van Prooijen worden twee groepen, zonder dat ze het zelf doorhebben, tegen elkaar opgezet. Alles wordt ingezet om afgunst en haat te creëren richting een groep die ze nog nooit hebben gezien. Wat gebeurt er wanneer ze voor het eerst met elkaar worden geconfronteerd? ‘Dat Wordt Oorlog!’ is vanaf 25 april vier dinsdagen om 20.30 uur te zien bij BNN op NPO 3. De eerste beelden van het experiment zijn nu al online te zien.

Jan Versteegh: “Het is verbijsterend om te zien hoe snel mensen zoals jij en ik tot conflict te drijven zijn. Haat is iets dat altijd onder de oppervlakte sluimert en naar boven komt als er aan de juiste touwtjes getrokken wordt. Dat dit heel effectief kan zijn blijkt wel in ‘Dat Wordt Oorlog!’. We hebben het experiment een dag eerder moeten afronden om complete escalatie te voorkomen. Deelnemers gaan echt hard tegen hard.”

De kandidaten in ‘Dat Wordt Oorlog!’ denken dat ze meedoen aan een realityserie, maar zijn in werkelijkheid onderdeel van een sociaal experiment dat is gebaseerd op het bekende Robbers Cave Experiment. Dit werd in 1954 voor het eerst uitgevoerd in de Verenigde Staten. In de Nederlandse versie zijn presentator Jan Versteegh en psycholoog Dr. Jan-Willen van Prooijen van de VU de poppenspelers die de teams volgens een gangbaar psychologisch proces tegen elkaar opzetten. Vanuit de control room geeft Van Prooijen direct uitleg bij de processen die de deelnemers doormaken. Ze gebruiken daarbij alles om haat en afgunst tussen de groepen te creëren; alles wat wereldleiders in oorlog in het verleden ook hebben gebruikt. En wat ook vandaag de dag nog steeds de inzet is van vrijwel ieder conflict op de wereld.

‘Dat Wordt Oorlog!’ is een coproductie van BNN-VARA en Skyhigh TV.

bron: BNN VARA