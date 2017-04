Stefano blaast 'Loop Di Love' van Harold Verwoert nieuw leven in

De liefde voor muziek zit er bij Stefano al best vroeg in. Op school speelt hij als drummer in de schoolband, maar aangezien dit niet helemaal zijn ding is, stapt hij na zijn schoolperiode uit de band en werkt jarenlang als geluidstechnicus in het Haagse circuit.Na verloop van tijd kent Stefano behoorlijk wat liedjes uit zijn hoofd en wordt hem gevraagd of hij in de pauze van de hoofdact ook eens een liedje wil zingen. Niet geheel zonder succes, want het publiek is meteen enthousiast en het zingen bevalt Stefano zo goed dat hij stopt als geluidstechnicus.

bron: TV Oranje