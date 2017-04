The Bounty Hunters ft. Johannes Rypma brengen debuutsingle '’De weg terug'

Afgelopen maand heeft de band The Bounty Hunters ft. Johannes Rypma haar debuutsingle 'De weg terug'’. Het stevige rocknummer isgeproduceerd door Nico Outhuijse (drummer van de Kast) en opgenomen in studio The GrienRoom te Leeuwarden. De mannen van The Bounty Hunters zijn druk bezig met de opnames vaneen eigen album.De formatie The Bounty Hunters is één van de beste Nederlandse rock bands te worden.Dit sprankelende trio laat vele festivals, kroegen en pleinen compleet uit hun dak gaan.

bron: TV Oranje