Tweede single voor Meidengroep 3OFAKIND een feit

Gelijk na release van het album “Alles moet real zijn'van de eerste Nederlandse Urban Meidengroep 3OFAKIND is nu hun tweede single 'Vestifal' uit.Dit is precies twee maanden na de release van de eerste single 'Oprah Money', welke op Valentijnsdag verscheen.De meiden waren onlangs te gast in het Fun X Start programma, met een luistersessie van hun album. Fernando Halman, radio DJ, gaf de meiden tijdens de uitzending de kans om de nieuwe single 'Vestifal' aan te kondigen.

bron: TV Oranje