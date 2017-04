Videoclip van Silvia Swart vertolkt haar autobiografische verhaal

Na een rustperiode van twee jaar verscheen halverwege maart de nieuwe single ‘Dan ben je van mij’ van Silvia Swart. De videoclip vertelt het autografische verhaal in zwart/wit met een kleine kleurmix, waarin Silvia samen met haar man Lammert de hoofdrol speelt. Het verhaal speelt zich, anders dan haar vorige clips, grotendeels af in de slaapkamer van haar ouders.‘Het script is geschreven en bedacht door Roel Roelofs die samen met Bart Kiers de clip opnam.

bron: TV Oranje