Wesley Ponsen schrijft zelf tekst voor z'n nieuwe single 'Vertel me nu maar eens je naam'

Wesley Ponsen is inmiddels niet meer weg te denken uit de Nederlandstalige muziekwereld…..vooral door zijn unieke stemgeluid. Met veel succes treedt hij al zo’n 7 jaar ieder weekend op.Zoals het er naar uitziet heeft hij nu een nieuwe klapper te pakken die zijn grote doorbraak kan betekenen bij het grote publiek. Het gaat om de bewerking van het nummer'Calling out your name'. De Nederlandstalige tekst van 'Vertel me nu maar eens je naam'is door Wesley zelf geschreven.

bron: TV Oranje