Wesly Bronkhorst actie bij RADIONL

Vanaf maandag 1 mei zijn er in het programma "Op Volle Kracht" iedere dag 2 vrijkaarten te winnen voor het concert van Wesly Bronkhorst. Dit jubileumconcert (15 jaar) zal plaatsvinden op maandagavond 15 mei in het concertgebouw in Amsterdam. Luister van maandag t/m vrijdag naar "Op Volle Kracht" en wie weet sleep jij die kaarten binnen.Tijdens dit festijn zal een imposante band hem begeleiden en samen zullen zij er een spetterende show van maken. Deze avond zal hij laten zien waarvoor hij leeft…..

bron: TV Oranje