'Als mijn kleine meisje naar me lacht'…eerste solosingle van Peter Bakx

Eindelijk is het er dan toch nog van gekomen….een eigen solo single voor Peter Bakx.Al zowat zijn hele leven zit Peter Bakx in de muziek.Als accordeonist, als toetsenist, geluidsman en de laatste jaren als 1 van de zangers van het feestduo Duo Kwats.En nu dus voor het eerst solo. 'Muziek is mijn eerste liefde en na al die jaren ben ik nog steeds verliefd op muziek.Dit lied met de titel “Als mijn kleine meisje naar me lacht” is een cover van 'When my little girl is smiling uit 1962 van The Drifters'. Een lied dat al door velen is gecoverd' vertelt Peter.

bron: TV Oranje