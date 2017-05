Bart Arens live vanuit Kiev met Op Weg Naar De Finale op NPO Radio 2

Live vanuit Kiev is Bart Arens van maandag 8 mei tot en met vrijdag 12 mei te beluisteren op NPO Radio 2 met Op Weg Naar De Finale. Elke ochtend brengt de AVROTROS-dj de luisteraar op de hoogte van het laatste nieuws van het Eurovisie Songfestival. Natuurlijk ontbreken de dames van OG3NE niet. Zij schuiven aan om met Bart te praten over dat wat er gebeurd is en wat er die dag op de agenda staat.

Bart Arens: “Wij gaan onze uiterste best doen om met dit programma de luisteraar zoveel mogelijk mee te laten krijgen van het Eurovisie Songfestival. Elke ochtend halen wij de luisteraar naar Kiev met nieuws, muziek en speciale gasten zoals de deelnemers uit Zweden, België, Italië en Bulgarije. Maar de hoofdrolspelers zijn natuurlijk Amy, Lisa en Shelley dus maken we elke dag RadiOG3NE met hun favoriete muziek en items die ze zelf mogen invullen.”

Traditiegetrouw is NPO Radio 2 ook dit jaar weer de zender met een speciaal programma rondom het Eurovisie Songfestival.

bron: AVROTROS