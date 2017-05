Bertus Sipma steekt 'Want toen ik jou zag' in nieuw jasje

Bertus Sipma uit het Friese Twijzelerheide is al een aantal jaren druk bezig muzikaal aan de weg te timmeren.Zijn passie voor de Nederlandstalige muziek is ontstaan op vrij jonge leeftijd, thuis galmden de Hollandse hits altijd door de speakers. Z'n eerste single 'Als een meeuw in de wind' verscheen in 2008. In de jaren daarna volgden nog eens 10 singles. In 2013, op 23 jarige leeftijd, besloot hij Muziekcafé Bertuste openen in Surhuisterveen. Hierdoor kwam Bertus met menig artiest/ koegbaas in contact en dit verbreedde zijn horizon.

bron: TV Oranje