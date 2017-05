Bob Offenberg telt af…..zondag 28 mei albumpresentatie in Schiedam

Als het aan Bob Offenberg ligt barst Class Palace aan de Calandstraat 111 te Schiedam op zondag 28 mei compleet uit z’n voegen. Die middag presenteert hij namelijk z’n langverwachte album ‘Mijn Trots’, met daarop 16tracks, waaronder z’n nieuwe single ‘Kus me’. Bob laat weten dat het met de kaartverkoop erg goed gaat. De verwachting is dan ook dat deze bijzondere muzikale middag uitverkocht gaat worden. En…bijzonder wordt het zeker gezien de gastartiesten die hem vergezellen.Voor Bob is het een grote eer dat zijn idool Frans Bauer deel uitmaakt van de line up. Hij behoort ,net zoals de andere gastartiesten : Django Wagner, Henk Dissel, Frank van Etten, Ray Benjamin, Jan van Est, Marco den Hollander tot de artiesten waar hij een goede muzikale band mee heeft.

bron: TV Oranje