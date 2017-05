Buddy Vedder presenteert Kids Top 20 vanaf Marktplein in Emmen

De laatste aflevering van het populaire kindermuziekprogramma de Kids Top 20 van dit seizoen belooft één groot feest te worden. Vanaf een gigantisch podium op het Marktplein in Emmen presenteert Buddy Vedder deze speciale uitzending met live-optredens van Monique Smit, Ferry Doedens, Sarah & Julia ft. Nigel Sean, de gloednieuwe popgroep Stay Tuned en de internationale popsensatie Marcus & Martinus!

De opname vindt plaats op zondag 28 mei van 19.00 tot 20.00 uur op het Marktplein in Emmen en is gratis toegankelijk voor iedereen. De seizoensafsluiter van de Kids Top 20 wordt uitgezonden op zaterdag 17 juni om 08.10 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.Speciaal voor de opnames van deze aflevering komt de wereldberoemde tweeling Marcus & Martinus overgevlogen uit Noorwegen. Deze 15-jarige zangers scoren momenteel heel hoog in de Kids Top 20 met hun hit ‘Bae’. Daarnaast zullen ze in Emmen ook hun nieuwe single ‘Like It Like It’ laten horen.

Direct na de opnames van de Kids Top 20 start het avondprogramma van Sterren NL met optredens van onder meer Danny Froger, Jan Smit, Thomas Berge en Tino Martin. Deze optredens worden opgenomen voor het Sterren Muziekfeest op het Plein van NPO 1.

bron: AVROTROS